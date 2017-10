Mădălina Ghenea, o nouă cucerire de senzaţie

Mădălina Ghenea, o nouă cucerire de senzație

Ştire online publicată Joi, 24 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița româncă Mădălina Ghenea a fost surprinsă, zilele trecute, în compania lui Gerard Butler, iar presa internațională scrie că între ei ar putea fi mai mult decât o relație de prietenie. După ce i-a sucit mințile lui Leonardo diCaprio, așa cum vuia toată presa în urmă cu niște luni, iată că acum o regăsim pe Mădălina Ghenea în „brațele” actorului Gerard Butler, cel mai râvnit burlac de la Hollywood.Mădălina Ghenea (25 de ani) a făcut furori la Festivalul de la Cannes din acest an, reușind să strălucească sub blitz-urile fotografilor. Și asta nu e tot! Luni seară, actrița a participat la o cină exclusivistă organizată de renumita firmă de ceasuri Swiss, eveniment la care au luat parte multe vedete internaționale și care a avut loc în incinta faimosului hotel Du Cap-Eden Roc din Franța. Și cum Mădălina adoră să fie în centrul atenției mereu, cu siguranță nu putea trece neobservată de actorul Gerard Butler. Paparazzii de la Guliver au fost pe fază și au surprins momentul. Iar de aici până la apariția zvonurilor cum că între româncă și star ar exista o relație mai mult decât amicală n-a mai fost decât un pas. Ghenea ne-a confirmat că ea și Butler se cunosc de mult timp.„Gerard este un amic de-al meu, suntem prieteni și atât. Ne cunoaștem de ceva timp. Am fost la un eveniment și am făcut poză cu el, însă el s-a mai fotografiat și cu alții. Ceea ce scrie presa internațională mi se pare aberant și nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Mădălina, ieri, în exclusi-vitate pentru Click!