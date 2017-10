Mădălina Ghenea, la un pas să fie violată

Ştire online publicată Luni, 01 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după ce a venit ca model în Italia, Mădălina Ghe-nea a fost la un pas să fie răpită alături de două colege din Lituania. „A venit o mașină despre care ni s-a spus că ne duce la o petrecere a agenției (n.r. de modele). Eu și cele două fete din Lituania ne-am urcat în mașină și ne-am trezit că suntem scoase din Milano și duse nu știu unde. Cele două fete nu știau italiana, dar eu, cu prezență de spirit, i-am spus șoferului să oprească la o benzinărie, să mergem la baie. Înăuntru, am cerut ajutor și ne-am întors acasă cu un taxi”, a povestit Mădălina Ghenea. Foarte probabil, dacă șoferul reușea să își ducă planul la capăt, Mădălina Ghenea și celelalte două top-modele ar fi suferit o dramă, putând fi abuzate sexual. Românca a fost întrebată și despre începuturile relației sale cu Gerard Butler. Cei doi s-au întâlnit la un eveniment în New York, iar actorul a cucerit-o cu romantismul său. „El m-a remarcat și mi-a propus să facem o plimbare pe podul din Brooklyn. Am trecut mai întâi pe la el pe acasă, dar nu am făcut altceva decât să vorbim, deși poate mulți nu cred. Avea acasă o colecție superbă de pălării”, a mărturisit Ghenea, citată de gândul.info.