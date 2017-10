Mădălina Ghenea i-a spus adio lui DiCaprio

Frumoasa româncă Mădălina Ghenea, în vârstă de 23 de ani, i-a spus adio starului hollywoodian Leonardo DiCaprio. Cel puțin așa lasă să se înțeleagă într-un interviu pe care l-a acordat revistei „Vanity Fair”. Olteanca lasă să se înțeleagă că este singură, menționând faptul că este mult prea ocupată și că prioritatea ei este cariera. „Eu nu am timp nici să vorbesc cu mama, dar să gestionez o relație amoroasă....”, a declarat Mădălina.„În ceea ce privește dragostea... da, sunt mereu îndrăgostită... Iubesc dragostea, iubesc dansul, îi iubesc pe părinții mei și îmi iubesc la nebunie fratele”, a adăugat românca.„Vreau să fiu cunoscută pentru ceea ce fac în plan profesional, nu pentru altceva. Mă întâlnesc cu tot felul de oameni celebri pentru cariera mea, dar asta nu înseamnă că am o idilă cu ei. Nu vreau să fiu celebră pentru că am fost fotografiată cu nu știu care celebritate. Dacă strâng în brațe o statuetă Oscar nu înseamnă că am o relație amoroasă cu ea...”, a încheiat senzuala româncă.