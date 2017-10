„Mădălina Ghenea e cea mai frumoasă fiinţă pe care am văzut-o cu ochii mei!”

„Mădălina Ghenea e cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o cu ochii mei!”

Marţi, 05 Martie 2013.

Mădălina Ghenea uimește pe toată lumea. Are atitudine, frumusețe și a cunoscut succesul pe plan internațional, deși a plecat din România fără niciun ban în buzunar, pe cănd era adolescentă.După ce i-a cucerit pe Leonardo DiCaprio și Gerard Butler, românca a reușit să fascineze și o cunoscută prezentatoare de știri de la noi. Este vorba de Amalia Enache care a rămas impresionată de farmecul brunetei, scrie libertatea.ro.„Doamnelor și mai ales domnilor, iată-mă în tren cu Mădălina Diana Ghenea, cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o cu ochii mei. Multe lucruri bune vom mai auzi de ea, pariez pe ce vreți voi!”, a scris Amalia Enache pe site-ul de socializare Facebook.Mădălina Ghenea, în vârstă de 25 de ani, este o actriță și manechin din Slatina, care în prezent locuiește în Italia.Mădălina a fost în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă. Timp de șapte ani a luat lecții de balet, dar și de pian. A devenit cunoscută după ce a fost surprinsă în compania celebrului actor Leonardo DiCaprio, iar, în prezent, are o relație cu actorul Gerard Butler.Mădălina Ghenea deține și rolul principal în pelicula „Razza Bastarda”, câștigătoare la Festivalul de Film de la Roma, care va fi lansat pe marile ecrane în luna aprilie.