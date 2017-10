Mădălina Ghenea, din nou fără iubit?

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea pare a avea ghinion în iubire. Deși e curtată de cei mai doriți bărbați de la Hollywood, frumoasa olteancă se trezește cu inima frântă. La nici scurt timp după ce s-a aflat că ea și Michael Fassbender au o relație, actorul irlandez a dat-o uitării în favoarea Lupitei Nyong'o, alături de care a jucat în filmul "12 ani de sclavie".Conform ziarului The Sun, cei doi s-au înțeles bine încă din perioada în care filmau pelicula de Oscar, așa cum a povestit chiar Lupita. Mai mult, surse apropiate celor doi actori au declarat că Michael și Lupita au avut chiar o relație la Festivalul de Film de la Toronto de anul trecut, care a avut loc în septembrie.Între timp, Michael a cunoscut-o pe Mădălina, dar a decis să pună punct relației cu ea pentru că este îndrăgostit peste cap de frumoasa actriță din Kenya."E hotărât să îi demonstreze că are planuri serioase. Lupita e cea mai dorită femei din lume acum, așa că va fi greu pentru ei, dar au o chimie fantastică", a povestit o sursă pentru The Sun, citează click.ro.