Mădălina Ghenea, cu ochii în lacrimi: „M-am îndrăgostit de Gerard“

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea a izbucnit în plâns când, pe monitorul din platoul emisiunii Sinteza zilei, unde vedeta a fost invitată, au rulat imagini cu iubitul ei, Gerard Butler.Împreună cu Mihai Gâdea și cu spectatorii din studio, Mădălina a urmărit fragmente de interviuri în care Gerard Butler vorbea despre ea, moment în care a început să lăcrimeze. „E foarte greu să duci o relație cu un om la un astfel de nivel. M-am îndrăgostit, asta e tot ce pot să vă spun cu mâna pe inimă. Sunt foarte mândră de el, îl iubesc. Niciodată nu mi-am dorit să am o relație cu un astfel de star și niciodată nu am vorbit despre relația cu Gerard. El a povestit atât de multe detalii încât eu nici nu mai am ce să spun”, a spus Mădălina Ghenea.Vizibil emoționată, Mădălina le-a transmis oamenilor în general, și ziariștilor, în special, o rugăminte care ridică niște semne de întrebare. „Dacă această relație se va termina, vă rog anticipat să nu mă certați, să fiți ca înainte, să nu vă supărați. Este vorba de viața mea personală, un detaliu foarte personal. Asta e, din păcate trăim într-o lume în care relațiile se consumă mai repede decât ar trebui”, scrie clickvedete.ro.Mădălina Ghenea a povestit că, la un moment dat, a vândut castraveți și roșii în piață. Ea consideră că a spune acest lucru în România este considerat rușinos pentru mulți: „În America se apreciază foarte mult genul acesta de povești”.