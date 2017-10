Mădălina Ghenea are multe defecte, dar ştie cum să le ascundă

Mădălina Ghenea are multe defecte, dar știe cum să le ascundă

Miercuri, 25 Ianuarie 2012.

Sa fii considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume este o titulatura la care se ajunge cu greu. Madalina Ghenea se afla in acea categorie, insa, acest lucru s-a intamplat si datorita faptului ca a invatat sa-si mascheze defectele."Nu ma consider frumoasa, am multe imperfectiuni. Sunt pur si simplu buna la mascarea lor", a declarat Madalina, pentru revista Vogue.Una peste alta, Madalina Ghenea a invatat ca naturaletea te ajuta sa fii mai frumoasa, iar alimentatia sanatoasa o perpetueaza."Prefer un look fresh si natural si cred ca, pentru a arata si a te simti frumos, este important sa mananci sanatos, sa bei multa apa si sa-ti pastrezi mereu chipul si corpul hidratate", a mai spus frumoasa olteanca.