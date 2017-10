Mădălina Ghenea apare în videoclipul Madonnei

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Manechinul român a devenit atât de faimos, încât, se pare, e greu să găsești în Italia un bulevard pe care chipul acesteia să nu fie prezent. Așa s-a făcut că Mădălina Ghenea a apărut în videoclipul Madonnei, „Turn up the radio”. E adevărat, Mădălina Ghenea nu a filmat deloc pentru videoclip, dar asta nu înseamnă că nu are onoarea de a fi prezentă, fie și pentru câteva secunde, în cel mai nou videoclip al Madonnei.Practic, la un moment dat, Madonna trece cu mașina pe o stradă, iar în geamul unui magazin se zărește un afiș imens în care apare Mădălina făcând reclamă la compania de telefonie mobilă „Tre”, scrie Tabu.