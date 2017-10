Mădălina Ghenea: „Am un copil“

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Venită în România aseară, Mădălina Ghenea a fost prezentă ieri dimineață în studioul Radio ZU.Buzdugan și Morar au luat-o la întrebări pe cea mai cunoscută ro-mâncă din Italia care a povestit că are un copil adoptat la distanță. Mădălina a spus că, deși a participat la varianta italiană a emisiunii „Dansez pentru tine”, nu are nicio treabă cu dansul.Despre comparația cu Sophia Loren, fotomodelul a mărturisit: „Am cunoscut-o și avem același agent. Mi-ar plăcea să joc cu ea într-un film”.Aceasta are și un copil, adoptat la distanță: „În Haiti l-am întâlnit pe acest copilaș care mi-a făcut viața mai frumoasă. Avea nevoie de o operație urgentă și l-am ajutat și de atunci e copilașul meu. Aș vrea să am zece copii și ai mei și adoptați”.