Mădălin Ionescu, grav bolnav după ce a mâncat un fruct de sezon: "Sunt praf!"







”Sunt praf !!! De cinci ore zac ! Vărsături non stop ! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziționat din piața ! Este incredibil ! Am ajuns sa mâncam pepeni cu aroma de pepene ! Ce bagă producătorii in ei ? Este a doua oară când pățesc așa ceva ! Prima data am crezut ca este o întâmplare … Culmea, vânzătorii au fost diferiți , dar simptomele sunt aceleași ! Acum îmi este, insa, mult mai rău !…Nu am mâncat nici măcar o felie întreaga ! Autoritățile trebuie sa investigheze urgent "compoziția" acestor pepeni mari , dar foarte periculoși pentru sănătatea noastră ! Producatorii acestor lubenite sunt inconștienți ! Își risca libertatea pentru o bruma de bani ! P.S. Și soției mele i s-a făcut rău … Pepenii erau uriasi și provin din Ialomița … Asta mi-a spus vânzătoarea ( pe care o voi cauta după ce îmi voi reveni ) . Încă ceva … Pentru ca nu vreau sa greșesc , va rog sa-mi spuneti unde găsesc un laborator de analiza a produselor agro-alimentare in zona Baneasa – Otopeni ? Vreau sa ma duc cu acest pepene la “control” ! Astăzi am mâncat doar pepene și doua bucăți de brânza – tot din piața . O voi analiza și pe aceea, deși persoana de la care am cumpărat brânza e de încredere … Achiziționez de ani de zile brânza de la ea!" , a scris Mădălin Ionescu pe contul lui de Instagram.

Mădălin Ionescu trece prin momente dificile din cauza unei stări de rău care s-a declanșat după ce a consumat pepene roșu.