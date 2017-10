„Mad Money” - revenirea lui Katie Holmes

Sâmbătă, 12 Ianuarie 2008.

Frumoasa Katie Holmes revine pe marile ecrane, după trei ani de absență. Ultimul film în care a jucat a fost „Thank You For Smoking”, din 2005, și de atunci a pus în cui meseria de actriță. Gurile rele au spus că dispariția de pe ecrane ar fi fost cauzată de faptul că din aprilie, acel an, începuse relația cu Tom Cruise. După nunta din noiembrie 2006, vedeta de 29 de ani s-a întors la muncă anul trecut pentru a filma „Mad Money”. Ea apare în acest film alături de Diane Keaton și Ted Danson. Filmul se va lansa pe marile ecrane din Statele Unite pe 18 ianuarie.