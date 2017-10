"Mă uit la el şi nu îmi vine să cred că îl am"

"Mă uit la el și nu îmi vine să cred că îl am"

Alex Velea are cu ce să se mândrească. Artistul i-a surprins într-o ipostază înduioșătoare pe Antonia și pe fiul lui, iar fanii i-au "răsplătit" cu mii de like-uri.Micuțul Dominic va împlini, pe 27 mai, cinci luni. Băiețelul lui Alex Velea și al Antoniei va fi botezat în curând, existâns zvonuri potrivit cărora, în ziua creștinării lui, părinții vor face și cununia religioasă, scrie libertatea.ro.Solistul mărturisește că de abia așteaptă ca fiul lui să mai crească și încearcă să îl educe cât mai bine:"Am emoții, am văzut faze când copiii mai fug de lângă părinți, mi-a stat inima. O să încercăm să îl educăm cât mai bine, să îl învățăm să fie cuminte, să aibă grijă. Vreau să fie ambițios, cred că asta e principala mea calitate și aș vrea să o moștenească. Să fie cinstit, să îi influențeze pozitiv pe cei din jurul tău. Îl iubim mult, dar o să avem grijă să nu fie foarte răsfățat. Suntem fericiți. Mă uit la el și nu îmi vine să cred că îl am. La timpul potrivit, cu femeia potrivită. Încerc să mă maturizez și eu, la anumite faze sunt un puști. Câteodată sunt naiv și mă las dus de nas foarte ușor. Viață mea arată bine, îmi place", a mărturisit el, la ''Teo Show''.