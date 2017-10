"Mă sperie puţin gândul că o să fiu mămică. Nu ştiu cum să mă descurc"

"Mă sperie puțin gândul că o să fiu mămică. Nu știu cum să mă descurc"

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pe măsură ce sarcina avansează, Oana începe să se pună la curent cu modul în care viața i se va schimba, după ce va aduce pe lume pe urmașul lui Viorel Lis. Iar infomațiile de care are nevoie, blonda le găsește în cărți destinate gravidelor."Mă sperie puțin gândul că o să fiu mămică. Nu știu cum să mă descurc cu un copil mic, că este primul și cred că și ultimul. Am început să citesc tot felul de cărți, nu am mamă, nu are cine să mă ajute. Eu iubesc foarte mult copiii. Am grețuri, am niște senzații ciudate în corp, nici nu știu cum să le descriu, și pofte, mai mult de dulce... Nu vreau să exagerez cu specialiștii și sfaturile", a declarat Oana la Antena Stars.