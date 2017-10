Exclusivitate „CUGET LIBER” / Mihai Bendeac vrea s-o fure pe Bianca?

„Mă dezbrac să-l fac pe Cristea“

Vedeta show-ului „În puii mei!”, Mihai Bendeac, a venit luni seară la Constanța pentru a juca, la Casa de Cultură, în spectacolul „Crimă la Howard Johnson”, alături de Emanuel Pârvu și Diana Cavallioti. Prilej cu care directorul instituției gazdă, Gheorghe Ungureanu, ne-a intermediat un interviu în exclusivitate cu celebrul actor. El ne-a vorbit despre viața sa în raport cu munca, prietenii și familia, dezvăluindu-ne, la final, următoarea sa „victimă”. - Spui că nu vrei să te mai expui mediatic, dar pe blog scrii foarte mult despre tine. E tot expunere. - Da, dar e oarecum controlată. - Pentru că vorbim de media, în parodia după „Love the way you lie” condamni mizeriile de la televizor, din care, însă, te inspiri și tu. - Până la urmă, știi care-i chestia? Eu mă inspir din ceea ce se promovează și se discută în România. Dacă ar fi promovați Pleșu și Patapievici toată ziua, probabil că aș face comedie legată de ei. Nu e vina mea că e promovat Tarky, de exemplu, sau Simona Sensual. Dacă personajele astea nu ar mai exista, n-aș mai avea de ce să fac mișto. E greu să faci o comedie cu intelectuali. E foarte greu să râzi de ei. - Îți doreai, la un moment dat, să devii cel mai important om de televiziune. Ți s-a împlinit dorința? - Am zis că în 10 ani o să realizez chestia asta. Deocamdată au trecut 4. - La ce nivel ești acum? - Sunt exact la 40 la sută din ce pot eu să fac momentan. - Ce te-a atras la Perversul de pe Târgu Ocna ? - Am văzut că s-a făcut multă vâlvă în ceea ce-l privește. Mi-a devenit foarte simpatic când a spus că joacă tenis. Aveam un Federer de Rahova în fața ochilor. Am scris textul și a fost foarte bine primit personajul. - E un personaj dificil de imitat? - Nu neapărat. Foarte greu mi-a fost, de exemplu, când l-am făcut pe Badea, erau așteptări foarte mari, doi ani de zile primeam continuu mesaje: „Bă, da’ când îl faci pe Badea?”. „A, tu nu-l faci pe Badea că sunteți prieteni!”. Am zis „bine mă, hai că-l fac”. O săptămână m-am chinuit îngrozitor, dar până la urmă l-am făcut. Momentul acela a făcut cel mai mare rating din sezonul trecut, a fost urmărit de 1.500.000 oameni. - Cel mai dificil de construit personaj din toată cariera ta? - Richard al III-lea. Și din TV, Badea a fost cel mai greu, pentru că toată lumea aștepta să fac personajul, a fost o presiune mare. - De ce personaj ți-e dor cel mai mult? - De Naomi. - Îți lipsesc „Mondenii?” - E foarte periculos în meseria asta să trăiești cu regrete. Cel mai bine e să trăiești în prezent. Am luat la momentul acela o decizie, și, după prima emisie din sezonul acesta, mi-am dat seama că am făcut bine ce-am făcut. - Ții legătura cu foștii colegi? - Nu mai vorbim atât de des, dar ținem legătura, nu ne-am certat, suntem în relații absolut normale, doar am stat atâta timp împreună. - Blogul tău e foarte accesat. Ții cont de comentariile cititorilor? - Da, le citesc aproape pe toate. Din păcate n-am timp să le răspund tuturor. E mai simplu de ținut legătura pe Facebook, acolo mai răspund la mesaje, la tag-uri. - Ceva senzațional în viața ta, în acest moment ? - Sunt ahtiat după ce fac, pentru că încep să fiu din ce în ce mai mulțumit de ce fac pe TV, și atunci chestia asta îmi afectează și viața de zi cu zi. Mă trezesc de dimineață și mă culc cu același gând. Viața mea personală a devenit oarecum neinteresantă. - Ești dependent de muncă? - Da. Deși în viața de zi cu zi sunt foarte leneș. Îngrozitor de leneș, dacă am de dus un act undeva, prefer să mor, să intru la închisoare. - Îți reproșează prietenii că nu mai ieși cu ei? - Da. Am un grup mai apropiat de prieteni – Gabi Cotabiță, Dan Chișu și Cătălin Cățoiu, și mai ieșim în club de obicei în week-end. Și în rest, pe la filme. Mi-a plăcut „Inception”. Foarte tare! Eu sunt fanul americanilor. - Un post recent pe blog i l-ai dedicat mamei tale, care s-a angajat recent ca asistentă. Cum se descurcă la noul loc de muncă? - Am fost s-o vizitez la spital, la Cantacuzino. Într-un salon era o femeie care trăgea să moară, era noapte, o atmosferă absolut sinistră. N-o credeam capabilă de așa ceva, e o ființă miloasă. Toată viața ei și-a dorit să lucreze în spital, a făcut școala de asistente și la 50 de ani s-a apucat de meseria asta. Deocamdată se descurcă, nu a omorât pe nimeni. - Pe cine te gândești să transformi în personaj mai departe? - Săptămâna viitoare o să apar dezbrăcat, îl fac pe Adrian Cristea. - Ce te amuză cel mai mult la România ? - România.