“Mă dezbrac în fundul gol şi vă arăt că nu am celulită”

“Mă dezbrac în fundul gol și vă arăt că nu am celulită”

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De când a devenit o prezență constantă în prezentările de modă pe la noi, Roxana Marinescu, a intrat, așa cum era de așteptat, și în gura cârcotașilor.Recent, fondatoarea Partidului Brunetelor din România a fost acuzată că ar avea celulită. Supărată la culme de aceste vorbe și conștientă de trupul său bine sculptat și lucrat asiduu la sala de forță dar și pe terenul de tenis, Roxana Marinescu a mărturisit că e dispusă să se dezgolească în mijlocul străzii pentru a le dovedi "dușmanilor" că nu are fir de celulită."Dacă spuneau de mine că am sânii nu prea mari sau că am părul nu știu cum, poate nu mă supăram atât de tare. Dar să spună despre mine că am celulită, eu care merg zilnic la sală, alerg prin parc, fac masaje și mai fac și antrenamentele obișnuite la tenis, asta chiar e culmea nesimțirii. Păi eu i-aș sfătui pe cei care spun aceste aberații, să se uite mai bine printre modele de pe la noi că le vor găsi cu siguranță pe adevăratele posesoare de corpuri celulitice. Eu sunt dispusă să mă dezbrac în fundul gol și să vă demonstrez că nu am", a mai spus Roxana Marinescu, pentru Libertatea.ro.