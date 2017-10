"M-au pus pe picioare!”

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochină se declară o femeie fericită și crede că nimic nu este întâmplător: „Am avut un moment în viață în care am simțit că lucrurile nu mai merg. Eram înconjurată numai de energii negative, atât pe plan sentimental, cât și pe plan profesional, nu-mi găseam liniștea. Am mers la mormântul părintelui Arsenie Boca, am simțit atunci ceva care nu se poate descrie în cuvinte, o energie pozitivă, care mi-a bucurat trupul și sufletul”, mărturisește vedeta.Dar, ea laudă și brățările indiene: „Am primit, în dar, de la prietena mea, Cozy, brățările power of Rudraksha. Nu prea credeam în cristale, însă am început să gândesc pozitiv și să mă liniștesc. Am făcut și yoga, astea m-au pus pe picioare”, a mai spus Vica citaă de libertatea.ro.Blonda susține că datorită gândirii pozitive a bifat numai reușite: „Am câștigat procesul cu Victor Pițurcă, mi-am regăsit liniștea, echilibrul, am un nou iubit. Suntem la început de drum, abia după un an îți dai seama de bărbatul de lângă tine”, ne-a mai spus ea.