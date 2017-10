"M-am născut întreagă, nu am nevoie de jumătăţi!"

"M-am născut întreagă, nu am nevoie de jumătăți!"

Ştire online publicată Marţi, 02 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Au lăsat neînțelegerile din trecut deoparte, dar se pare că ciorba reîncălzită nu mai are același gust. La concluzia asta au ajuns Bianca și Victor, care se câteva săptămâni nu mai formează un cuplu. Recent, blonda a povestit unor prietene că s-a despărțit de fostul ei soț și s-a refugiat în muncă. "Nici nu se pune problema unei căsătorii. Au existat niște tensiuni, iar relația s-a răcit. În momentul de față, nu sunt certați, dar nici nu mai formează un cuplu. Sunt parteneri de afaceri. Bianca și-a găsit liniștea de când face ceea ce îi place. Ea este practic ce face. Pune suflet în tot ce iese din mâna ei. Își petrece aproape tot timpul la atelier, iar weekendul are evenimente. Nu are nevoie de nimeni în viața ei. Chiar mi-a spus că «s-a născut întreagă și că nu are nevoie de jumătăți!»", a spus o apropiată a Biancăi, scrie click.ro.