"M-am îngrăşat doar 4 kg în şase luni de sarcină”

Anca Serea:

"M-am îngrășat doar 4 kg în șase luni de sarcină”

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Serea, iubita lui Adi Sână , care este însărcinată în șase luni, se declară o norocoasă pentru că nu s-a îngrășat decât patru kilograme.Anca Serea susține că atât ea cât și iubitul ei Adi Sână și-au dorit foarte mult un copil și amândoi sunt ferciți că vor deveni părinți. Frumoasa prezentatoare tv, care mai are doi copii din prima căsnicie, susține că are sarcină ușoară și vrea să stea la pupitrul știrilor sportive până în ultimul moment."Nu prea am pofte. Ce-i drept, mănânc mai multe fructe decât o făceam înainte. Preferatele mele sunt merele verzi. Am avut noroc de o gena bună. Până acum nu am luat decât 4 kg. Voi naște undeva în aprilie, la o clinică privată din România", a declarat aceasta.