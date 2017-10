„M-am îndrăgostit prima dată la 15 sau la 16 ani. Dragostea adevărată a venit la 19 ani“

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andra, una dintre cele mai apreciate vedete din industria muzicală autoh-tonă, s-a îndrăgostit pentru prima dată la 15 ani, dar iubirea adevărată a venit la 19 ani, în persoana lui Cătălin Măruță. Mai mult, pentru ca dragostea să fie întregită este nevoie de o seară romantică perfectă, care ar fi într-un restaurant numai pentru ei doi, cu Pablo Alboran cântând „Solamente Tu”.„Măruță îmi face atâtea cadouri, că nu-mi dau seama care sunt de Valentine’s Day și care pentru alte ocazii”, a spus Andra.Cântăreața a dezvăluit și cum ar vrea să petreacă o seară romantică în compania lui Cătălin: „Un restaurant închiriat numai pentru noi doi și să cânte cineva în surdină. Pablo Alboran să ne cânte «Solamente Tu» și eu, împreună cu soțul meu să bem câte un pahar de vin roșu”.În cadrul campaniei Kiss4Love, Andra a adus în discuție marea ei iubire: „M-am îndrăgostit prima dată la 15 sau la 16 ani. Dragostea cea mai adevărată și pe veci a venit la 19 ani, când m-am îndrăgostit de Măruță. Am fost un copil care a muncit de mică, am cântat, am avut concerte. Pe mine mă interesa cu totul altceva. Normal că-mi plăceau tot felul de băieți, dar îmi plăceau și atât. Nu prea eram așa girly când eram mică. Adidași, fotbal...”, a spus artista.Mai mult, Andra spune că a primit foarte multe cadouri ciudate de la soțul ei, Cătălin Măruță.„Eu am primit multe cadouri neobișnuite de la Măruță, cum ar fi 500 de kilograme de pepeni sau, când am venit din vacanță și am împlinit un an de căsnicie, mi-a scris din 200 de trandafiri «1 an, te iubesc, la mulți ani!»”, a declarat cântăreața pentru Kiss FM.