"M-am dus la spital şi am furat-o! Am scos-o în pijama pe geam"

"M-am dus la spital și am furat-o! Am scos-o în pijama pe geam"

Ştire online publicată Miercuri, 22 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru cavalerismul, dar și pentru devotamentul său pentru persoanele apropiate lui. Una dintre acestea este mama Zina, alături de care a strâns amintiri de neuitat.Cătălin Botezatu a povestit la emisiunea "Te pui cu blondele?" despre cea mai frumoasă amintire pe care le are cu Zina Dumitrescu, una dintre persoanele cu care a colaborat și care i-a rămas extrem de apropiată."În pragul unei prezentări, mama Zina a fost nevoită să se interneze în spital. Nu era nimic grav, dar doctorii nu-i permiteau să plece, așa că eu m-am dus la spital și am furat-o, am scos-o în pijama pe geam și am dus-o la prezentare", a povestit Cătălin Botezatu, la emisiunea "Te pui cu blondele", de la Antena 1, scrie libertatea.ro.