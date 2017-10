Luna Amară va deschide concertul Ozzy Osbourne de la Bucureşti

Luna Amară va deschide concertul Ozzy Osbourne de la București

Ştire online publicată Luni, 30 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Formația Luna Amară va cânta în deschiderea concertului pe care celebrul rocker Ozzy Osbourne îl va susține la București, pe 2 octombrie, la Zone Arena. O altă formație românească prezentă în deschiderea concertului Ozzy Osbourne la București va fi Coma. Bazele trupei Luna Amară au fost puse în urmă cu zece ani, la Cluj-Napoca, când formația a fost fondată sub numele Tanagra Noise. Membrii formației sunt recunoscuți pentru introducerea trompetei ca un element inedit pentru sound-ul unei trupe de rock. Până în prezent, trupa a lansat albumele „Asfalt” (2004), „Loc lipsă” (2006) și „Don’t Let Your Dreams Fall Asleep” (2009). Formația îi are în componență pe: Mihnea Blidariu - trompetă, voce, chitară, Mihnea Andrei Ferezan - chitară, Sorin Moraru - bass, Nick Fagadar - voce, chitară și Răzvan Ristea - tobe. Până în momentul de față, Luna Amară a cântat pe aceeași scenă cu trupe precum Faith No More, Clawfinger, Incubus, Paradise Lost, Exploited, Apocalyptica, HIM, Amorphis, Klimt1918, Toy Dolls. Anul acesta, Luna Amară a cântat în deschiderea concertelor pe care Anathema, Stone Sour, Alice In Chains și Rammstein le-au susținut pe scena Tuborg Green Fest/ Sonisphere.