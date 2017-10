Luminiţa Anghel şi soţul au ales să plece din ţară

Luminița Anghel și soțul au ales să plece din țară

În pragul unui scandal în care Beatrice, fosta soție a soțului său, a acuzat-o că i-ar fi furat bărbatul, Luminița Anghel a preferat să părăsească pentru o perioadă meleagurile natale. Ea a aplicat schema cuplului Andreea Marin - Ștefan Bănică Jr., care a decis să plece într-o vacanță la Dubai, iar apoi să-și anunțe divorțul pe Facebook.Înainte de plecare, artista a explicat cum vede ea lucrurile: „Încerc să nu mă enervez. Aseară nu m-am putut uita la emisiune. Nu am putut să fiu atentă. Soțul meu s-a uitat. Dacă tânăra domnișoară care a fost aici, Beatrice, fosta Deea, a spus atât de multe lucruri neadevărate, am acceptat să venim aici. Este vorba despre imaginea mea și imaginea lui Silviu. Andreea, actuala Beatrice, dacă ai vrut să aduci nori negri asupra familiei noastre, vreau să îți spun că ai reușit. Toate neadevărurile pe care le-ai spus ne-au afectat. Copiii mei sunt afectați, soacra mea este afectată. Eu nu i-am luat soțul. Eu am fost înșelată, mințită și nu aș face asta niciodată. Sunt un om integru, nu aș face așa ceva. Eu l-am cunoscut pe Silviu prin intermediul mamei sale, care m-a ajutat să-mi găsesc casa în care locuiesc”, a spus Luminița, invitată la emisiunea Cancan TV.Astfel, însoțită de soțul Silviu Dumitriade, copiii David, Măriuca, Filip și soacra ei, Luminița a plecat pentru week-end la mare, în Bulgaria, la Nisipurile de Aur.