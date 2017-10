Luminiţa Anghel are primele probleme cu sarcina

Luminița Anghel are primele probleme cu sarcina

De când a intrat în ultimul trimestru de sarcină, Luminița Anghel simte din ce în ce mai intens transformările care au loc în organismul său. Pe lângă cele nouă kilograme pe care artista le-a pus pe ea în cele aproape șapte luni de sarcină, acum au apărut și insomniile, care îi dau mari bătăi de cap și multe nopți albe.Luminița nu pare speriată că a luat în greutate în șapte luni cât alte mămici în toată perioada sarcinii. Viitoarea mămică aproape că a transformat noaptea în zi și ziua în noapte de când are insomnii, iar sarcina a început să îi dea mari bătăi de cap. „Nu dorm, am insomnii, adorm târziu în noapte, după ora două - trei. Și asta nu este tot. Am luat aproape nouă kilograme. Nu mă mai cântăresc decât la controalele medicale”, a mărturisit Luminița. Bucuria și împlinirea pe care le simte din plin în această perioadă îi dau însă putere cântăreței să treacă peste aceste inconveniente de care a ajuns să facă haz de necaz. Un episod de acest gen are loc de fiecare dată când Luminița vrea să iasă din casă și, din cauza burticii voluminoase, este nevoită să ceară ajutorul celor din jur pentru a se încălța. „Maria întreabă tot timpul ce face bebe și de ce nu îl scot din burtică atunci când trebuie să îmi închid încălțămintea și mă incomodează”, a declarat, pentru CANCAN, Luminița Anghel.