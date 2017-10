„Lumea mă întreabă când apar făcând sex sălbatic“

Ştire online publicată Vineri, 30 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici are un rol destul de important în noul sezon „Narcisa: iubiri nelegiuite”. Dacă până în momentul de față a apărut numai „goală” sub duș, prezentatoarea TV spune că nu le va da satisfacția telespectatorilor să o vadă nud pentru că nu se simte bine. Ilinca susține că ea are o viață liniștită care nu îi dă voie să apară în scene intime la televizor ci păstrează totul pentru iubitul ei. „M-am sărutat cu un singur personaj, dar nu mi-a plăcut,n-a fost bine. Sunt eu acolo în serial, este corpul meu, încerc să mă dedublez. Lumea mă întreabă când apar făcând sex sălbatic sau nud, dar nu mă simt confortabil, în viață nu mi-a plăcut să fiu azi cu unul, mâine cu altul, eu sunt mai liniștită”, a spus Ilinca la Antena 1.