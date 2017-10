Lucian Viziru a părăsit România. Locuieşte în Germania, împreună cu familia

Lucian Viziru a părăsit România. Locuiește în Germania, împreună cu familia

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul și actorul Lucian Viziru a renunțat la România pentru o perioadă. El s-a mutat în Germania cu soția Ema și fiul lor, Mihai.Într-un interviu acordat publicației OK! Magazine, Lucian Viziru povestește despre noua experiență din viața lui, în care își urmează cealaltă mare pasiune în afară de muzică, tenisul.„De cântat, voi mai cânta dacă voi mai avea timp. Iar în ceea ce privește plecarea, am vrut să plecăm din 2010, dar au apărut evenimente mai mult sau mai puțin fericite în viața noastră, care ne-au ținut în Ro-mânia (nunta, botezul lui Mihai, boala și decesul tatălui meu), iar acum ne-am putut organiza mai bine. Am aplicat în 2011 pe Internet pentru un post de antrenor de tenis, dar, din pă-cate, nu am putut să mă prezint la probe decât anul acesta, mai exact în iunie. Am dat probe la mai multe cluburi din Austria și Germania și, în cele din urmă, m-am ales cu două oferte în scris, dintre care a trebuit să alegem una”, spune el.Lucian stă acum în stațiunea Garmisch-Partenkirchen, unde este antrenor de tenis la un hotel.„Locuim lângă Garmisch, într-un apartament pe care ni l-a pus hotelul la dispoziție”, explica fostul component al trupei „Gaz pe foc”.