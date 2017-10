Lucian Pintilie, distins de criticii de film francezi

Miercuri, 10 Februarie 2010.

Regizorul român a primit Premiul pentru cea mai bună carte străină despre film, distincție acordată de Sindicatul criticilor de film francezi. Potrivit site-ului sindicatului francez, http://www.syndicatdelacritique. com, premiul i-a fost acordat lui Pintilie pentru volumul „Bric-a-brac: Du cauchemar réel au réalisme magique” (2009), apărut la editura L’Entretemps, în traducerea lui Marie-France Ionesco, fiica dramaturgului Eugene Ionesco. Ex-aequo, premiul pentru cea mai bună carte străină despre film, i-a fost acordat și germanului Volker Schlöndorff, pentru cartea „Tambour battant Mémoires”. Organizația franceză acordă, în fiecare an, de mai bine de 30 de ani, les Prix du Syndicat Français de la Critique de Cinéma. Născut la Tarutino, localitate din Ucraina, licențiat al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (1956), Lucian Pintilie este o personalitate de marcă a cinematografiei românești. În 1965 a regizat primul său film „Duminica la ora 6", iar trei ani mai târziu, „Reconstituirea”, o satiră socială neagră, interzisă în România pentru doi ani. După interzicerea spectacolului „Revizorul”, în 1972 (după cea de-a treia reprezentație), Lucian Pintilie emigrează în Franța. Dintre numeroasele piese de teatru montate pe scenele din Franța se numără „Le Dernieres” de Gorki (1978); „Ce Soir, on improvise” de Pirandello (1987); „The Dance of the Death” de Strindberg (1989). În 1979, și-a făcut debutul în teatrul mu-zical, cu „Les Choeo-phores” și cu opera „The Enchanted Flute” de Mozart. A mai regizat piese și în Anglia, precum și în SUA: „The Cherry Orchard” de Cehov, „Tartuffe” de Molière, „Carmen” de Bizet și „Rigoletto” de Verdi. Întors în țară, în 1990, a regizat o serie de filme: „Balanța” (1991), „O vară de neuitat” (1992), „Prea târziu” (1995), „Terminus Paradis” (1998), „După-amiaza unui torționar” (2001). Filmul „Niki Ardelean, colonel în rezervă”, realizat de Pintilie în 2003, a fost prezentat în același an la Festivalului de la Cannes și a constituit punctul de atracție al Festivalului de film românesc de la Londra (9-14 octombrie 2003), primul de acest fel în Marea Britanie.