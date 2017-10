Luana Ibacka a vorbit despre căsnicia eşuată cu Cabral

Luana Ibacka a vorbit despre căsnicia eșuată cu Cabral

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luana Ibacka și Cabral sunt dovada vie a faptului că doi oameni care s-au iubit mult și s-au despărțit pot să rămână prieteni și să-și crească totuși copilul împreună.Luana și Cabral au avut o relație frumoasă de cinci ani, în care au și devenit părinți. Invitată într-o emisiune la Kanal D, Luana a vorbit despre povestea de dragoste trăită împreună cu Cabral și a dezvăluit cum a reușit să rămână prietenă cu acesta, după divorț.„Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el, nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele. Toate trăirile noastre nu erau în văzul lumii. Am avut și am o preferință pen-tru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu ti-neri și nu mă gân-desc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante.La 30 de ani, mi se părea că am îmbătrânit și că nu am făcut nimic cu viața mea și visam un bărbat eroic, energic și l-am captat pe Cabral cu gândurile mele”.Aceasta a explicat și cum a decurs despărțirea de cel cu care era căsătorită de zece ani.„Avusesem o căsnicie liniștită, comodă, frumoasă, cu un partener de drum adevărat, dar care era deja monotonă, iar cum eu eram o persoană corectă, i-am spus că deja mă plictisesc, că e o monotonie îngrozitoare între noi. L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit. Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi. Cabral reprezintă o căsătorie de nici doi ani în viața mea, a rămas o etichetă pe care o port cu plăcere și mă bucur foarte mult că am reușit după ce ne-am despărțit să rămânem în relații bune. Divorțul este o parte constructivă a oricărei relații care nu mai merge și dacă ești cinstit cu tine, nu poți să mergi în dublu. Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună, am preferat să divorțăm. Are o soție frumoasă, e fericit și mă bucur pentru el.M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, a povestit Luana.Cabral și Luana Ibacka au împreună o fetiță, Inoke, în vârstă de 10 ani.