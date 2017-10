Loredana Chivu trece prin momente grele

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Loredana Chivu nu a avut un început de săptămână tocmai bun. Asistenta păcătoasă și-a anunțat prietenii, luni dimineața, că și-a început ziua la spitalul Clinic Ioan Cantacuzino, unde a ajuns împreună cu fratele ei, Răzvan."Am o problemă cu bunica mea, care nu se simte bine. Am mers la spital ca să o internăm. Bunica mea a fost diagnosticată cu diabet și medicii au decis că trebuie să mai rămână sub supraveghere pentru câteva zile. Bunica mea îmi este ca o mamă și am avut o legătură foarte strânsă cu ea. Am avut mereu grijă de bunica mea și o să am și de acum încolo. A fost internată cu un nivel al glicemiei peste 600. Acum i s-a impus un regim alimentar foarte strict, format din porții mici și fără dulciuri", a declarat Loredana Chivu la "Star Magazin", scrie click.ro.