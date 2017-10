Lora vorbeşte despre accidentul vieţii ei

Lora vorbește despre accidentul vieții ei

Marţi, 03 Septembrie 2013

Prin prisma problemelor de sănătate pe care le-a avut recent, Lora și-a adus aminte de o experiență cumplită prin care a trecut pe vremea când avea 20 de ani și locuia la Galați, când a suferit un accident.„Am ieșit la o plimbare de seară, cu prietena mea Violeta și cu prietenul ei. Avea un Opel sport cu două uși, din anii ’70. M-am urcat în spate, stăteam între ei și am văzut că tipul apasă pe accelerație, ba chiar intră într-o depășire și era să ne ciocnim de o mașină. Apoi a încercat să facă o nouă depășire, de data asta între două camioane cu cisterne de benzină. Le-a de-pășit, a intrat între acestea și a făcut un unghi de 90 de grade. Am intrat pe o altă străduță, pe jos era pietriș, mașina a derapat și ne-am ciocnit de doi copaci. Re-pet, am simțit accidentul! Tot o rugam pe Violeta să își pună centura, ea râdea de mine, nu îi puteam convinge să oprească, parcă nu mai erau ei, nu puteam ajunge la oamenii ăia... Când am văzut că nu am cu cine să vorbesc, mi-am fixat mâinile, picioarele și capul și am început să mă rog în continuu”, a spus Lora, pentru ziarul Ring.„Eram plină de cioburi de sticlă din cap până-n picioare și aveam nasul spart. Prietena mea era într-o poziție în care cre-deai că e moartă, iar el avea picioarele rupte și era devastat. I-am palpat co-loana, i-am făcut respirație artificială numai să o salvez. Am țipat la el să cheme o ambulanță... Întâmplător, pe stradă trecea o Salvare care mergea la un alt accident, unde erau și morți. Am ieșit în stradă, am oprit-o și așa am ajuns la spital. La spital mi-au dat cu dalta în nas, nu îmi amintesc cum am ajuns acasă... Știu că l-am sunat pe fratele meu. Mie mi s-a rupt filmul. Mama nu a știut mult timp prin ce am trecut. Am avut un complex din cauza nasului. Nu voiam să mai apar la TV, astfel încât am început să compun. Mi s-a făcut o operație care nu a reușit, iar asta m-a dus la disperare. Nasul era urât, umflat, iar după un an car-tilajul se dezlipise. Când soțul meu a văzut că sufăr, m-a luat și am făcut a doua operație, care a durat cinci ore. Nu puteam să trag aer în piept, nu puteam să respir, dar a trecut”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.