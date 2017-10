Lora: "Nu sunt o femeie uşoară"

Lora: "Nu sunt o femeie ușoară"

Sâmbătă, 19 Iulie 2014.

E frumoasă și iubită de fani dar, ca orice artist, are parte, zilnic, și de critici dure. Pentru cei din urmă, cântăreața are un mesaj clar: "dacă nu-ți place, nu te uita".Una dintre cele mai sexy blonde de la noi se simte foarte bine în pielea ei, așa că nu pune la suflet răutățile pe care le citește pe pagina ei de Facebook. Lora are un mesaj clar pentru "antifanii" ei, pe care-i sfătuiește să critice mai puțin și să vadă partea frumoasă a vieții."Cine are probleme cu formele mele, este invitat să nu se uite la fotografii. Fundul meu este atașat de corp. Face parte din fizicul meu și mi se pare o fotografie normală de plajă. Suntem în 2014, ar trebui să vă împăcați cu ideea ca unele femei se simt bine în pielea lor și își poartă corpul asa cum vor. Nu e nimic pornografic aici și doar pt că am pozat senzual, nu înseamna că sunt o femeie usoară. Dacă eram, la cei 32 de ani, cred că se afla. Faceți-vă un bine și dacă simțiți invidie sau orice sentiment negativ, părăsiți pagina. Căutați să fiți fericiți și să aduceți fericire", a scris ea, după ce a postat o imagine în care apare la plajă, cu fundul la vedere.