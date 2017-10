Lora, imaginile cu care a şocat! Resuscitată de un echipaj real de pe ambulanţă, în urma unui accident

Lora, imaginile cu care a șocat! Resuscitată de un echipaj real de pe ambulanță, în urma unui accident

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fotografia în care Lora se zbate între viață și moarte a stârnit panică în rândul fanilor artistei, fiind facuta chiar in timpul filmarilor videoclipului piesei “Arde”, clip pe care Lora il va lansa cat de curand.“Regizorul clipului a gandit toata secventa cheie, pana in cel mai mic detaliu. Pentru a da senzatia de real si a transmite emotie acesta a apelat la serviciul unei ambulante. Lorei i-a fost acordat primul ajutor respectandu-se procedurile ca in cazul unui accident real. Au sarit medicii pe ea, i s-a pus guler la gat, cum se intampla in cazul accidentelor cand nu se stie daca pacientul are gatul rupt sau coloana vertebrala fisurata. Mai mult, cei de la ambulanta au scos si aparatura de resuscitare. Secventa s-a filmat dintr-o bucata, cap-coada si fara pauza. Aveai senzatia stranie ca totul este real si ca Lora chiar se zbate intre viata si moarte. La finalul secventei cu pricina, cei de pe margine aveau lacrimi in ochi, iar Lorei i-a trebuit jumatate de ora sa isi revina, sa se linisteasca si sa ii treaca spaima”, a declarat o persoana care a asistat la filmarile videoclipului piesei “Arde”, pentru wowbiz.ro.