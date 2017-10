Lora: „E doar o chestiune de timp!“

Ştire online publicată Marţi, 11 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lora a recunoscut, prin intermediul paginii personale de Facebook, faptul că a avut o mare dorință în vremea adolescenței.Odată cu trecerea timpului, cântăreața a reușit să își formeze un curs în viață care să-i satisfacă una dintre cele mai arzătoare dorințe și anume să dețină multe perechi de pantofi.Ea însăși a recunoscut că această dorință a fost amplificată de faptul că timp de patru ani nu a avut decât o pereche de pantofi, lucru ce a făcut-o să tânjească mereu să aibă o colecție mare de încălțăminte, scrie click.ro.„Întotdeauna am iubit pantofii poate pentru că am avut o singură pereche în patru ani de liceu și de câte ori plecam de la școala și treceam prin fața vitrinelor, zâmbeam încrezătoare și-mi spuneam „Într-o zi am să am sute de pantofi... e doar o chestiune de timp”, a scris vedeta pe pagina personală de Facebook, completează sursa citată.