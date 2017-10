Lora, dezvăluiri incredibile: "Cu soţul mă văd lunea, dacă nu am treabă. Nu e uşor..."

Lora, dezvăluiri incredibile: "Cu soțul mă văd lunea, dacă nu am treabă. Nu e ușor..."

Ştire online publicată Miercuri, 10 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lora spune că se bucură foarte mult atunci când vede cât de mult o iubesc fanii, pentru că ei o "salvează" de singurătate.Cu toate că are o căsnicie fericită, din cauza concertelor dese pe care le susține, Lora nu are timp să-și vadă soțul decât foarte rar. Într-o săptămână, cântăreața nu stă acasă decât cel mult o zi și o petrece cu soțul ei numai câteodată, când nu este nici el ocupat."Păi ce credeai? Din 7 zile pe săptamana sunt 3 sau 4 la emisiuni și apoi în țară la concerte. După ce cobor de pe scenă și îmi iau porția de iubire de la fani, ajung la hotel, de fiecare dată alt hotel, alt oraș, singură. Cu soțul mă văd lunea, dacă nu am treabă. Nu e ușor...", a scris Lora, pe contul de Facebook.