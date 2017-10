Lora, dezvăluiri despre căsnicia cu Dan Badea

Ştire online publicată Marţi, 02 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Relația dintre Lora și Dan Badea părea una dintre cele mai trainice din showbiz-ul românesc, dar s-a destrămat când nimeni nu se aștepta. Lora susținea, imediat după divorț, că nu e cazul ca fanii s-o consoleze pentru momentele prin care trece, dar acum mărturisește că un anumit gând o macină și-o rănește încontinuu de când a rămas singură. "Știi unde mă doare pe mine? Pe undeva, mi-e greu să-mi răspund la o întrebare care mă bântuie: oare nu egoismul meu de a mă vindeca repede alături de un om bun m-a făcut să accept cererea lui în căsătorie, să-mi fie ghid în toate astea? Cu toate că știa că eu sufăr. El își asumă suferințele acum. Oare, pe fond de instabilitate emoțională am furat din timpul meu și din timpul lui?", a declarat Lora, la emisiunea "Dincolo de aparențe", de la Antena Stars.Cu toate acestea, Lora este conștientă de situația în care se află și spune că simte că nu ar fi capabilă de o nouă relație amoroasă serioasă prea curând, așa că investește în relațiile de prietenie. "Aș vrea să cred că o să întâlnesc bărbatul acela. Dar la momentul ăsta am impresia că nu mai am inimă pentru asta. Acum sunt mai prietenă ca niciodată cu fratele meu, cu mama", a mai dezvăluit Lora.