Lora, cuplată cu iubitul ei? Ce spune Doiniţa Oancea

Lora, cuplată cu iubitul ei? Ce spune Doinița Oancea

Ştire online publicată Vineri, 05 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A rămas și fără prietenă, și fără iubit! Doinița Oancea suferă, deși face eforturi să nu arate ce bătălie este în sufletul ei, după ce presa a vehiculat în ultimele săptămâni că între Lora și Ionuț Ghenu ar fi ceva mai mult decât o simplă relație profesională. Actrița a fost la un pas să izbucnească în plâns când a auzit declarațiile cântăreței care le spunea paparazzilor că nu au avut răbdare să mai aștepte că poate s-ar fi întâmplat ceva întrea ea și tour managerul ei, scrie click.ro. "Mă simțeam iubită și nu am avut nevoie să-mi pun astfel de întrebări. M-a deranjat că Lora a spus că dacă paparazzi aveau răbdare poate chiar se întâmpla ceva întrea ea și Ionuț. Eu nu aș fi spus niciodată așa ceva. Asta mi s-a părut dubios. Nu mai sunt cu Ionuț de 75 de zile, mai bine de două luni și jumătate. Relația noastră nu a scârțâit niciodată. Au fost anumite probleme pe care le-am avut eu cu Ionuț. Cred că el nu are nicio relație de altă natură cu Lora, nu aș fi nici prima persoană înșelată de prietenă, dar nu îmi plâng de milă.Nu zic că totul a fost ușor. Eu nu mă strâmb ca ea când sunt întrebată de persoana ei. Să iubești persoana care ti-a fost alături cinci ani, e treaba mea și dreptul meu. Când a apărut în presă primul zvon, eu tot nu am crezut că prietenul meu ar face așa ceva. Eu dacă aș fi fost de partea cealaltă, nu aș fi procedat în halul ăla. Eu comentez doar pe baza unor imagini, și e clar că acolo nu a fost vorba de nicio gașcă care era la film. Ionuț este o persoană foarte educată. Nu am văzut că aș fi fost trădată', a mai spus Doinița cu lacrimi în ochi și vizibil tulburată de întreaga poveste.