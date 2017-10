Liza Minnelli va fi supusă unei operaţii

Liza Minnelli va fi supusă unei operații

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Liza Minnelli va fi supusă unei intervenții de înlocuire a articulației genunchiului, săptămâna viitoare, într-un spital din New York, și va absenta de la gala premiilor Grammy, ce va avea loc la Los Angeles pe 31 ianuarie, a anunțat agentul de presă al artistei ameri-cane, relatează revista People. „Liza Minnelli, care se află pe scenă de când era adolescentă, are acum 63 de ani. Medicii se așteaptă ca însănătoșirea ei să fie completă”, a declarat agentul de presă al artistei. Albumul ei intitulat „Liza’s at the Palace”, ce conține înregistrarea originală a spectacolului susținut de Liza Minnelli pe Broadway, recompensat de altfel cu un premiu Tony, este nominalizat la premiile Grammy la categoria „cel mai bun album tradițional pop-vocal”. Un DVD cu acest spectacol va fi lansat pe 2 februarie.