Liviu Vârciu: Nu vreau să fiu amant

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Vârciu a avut u mariaj cu năbădăi alături de Adelina Pestrițu. Cu toate acestea, artistul își dorește să aibă o relație stabilă alături de o femeie, după cum a declarat într-un interviu pentru Antena Stars.”Sunt cel mai bun iubit, soț, părinte - acolo sunt cel mai bun. Nu vreau să fiu amant și nu o să fiu niciodată amant. Mi-e dor să sufăr, să plâng. Nu mi-a fost niciodată frică să sufăr și nici să iubesc. Vreau să iubesc, să am o femeie... Am avut și aventuri, am avut și relații scurte. Dar nu ne-am înțeles. Dacă mă înțelegeam nu eram atât de idiot încât să mă despart”, a explicat Liviu Vârciu.”Eu merg pe premiza, când cunosc un om, să fiu cu omul acela toată viața... Persoana de lângă mine trebuie să aibă puls, să fie vie, să mă surprindă și să mă iubească, să mă respecte și să nu mă înșele. Și să nu mă mintă”, a mai spus el.