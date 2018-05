Liviu, fostul soț al Israelei Vodovoz: "Am văzut întâmplător că a murit. Nu eram cu ea pentru bani!"

Ştire online publicată Duminică, 15 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Arteni a povestit în ce stare a fost după aflarea tragediei care i-a marcat ultimele două luni din viață. Fostul soț al Israelei Vodovoz a mărturisit că nu a format un cuplu cu ea datorită situației financiare a ei, ci pentru că a iubit-o cu adevărat."Am văzut întâmplător că a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toată lumea. Sunt omul care bat la ușa cuiva și nu mi se deschide, nu mai bat. Așa a fost și cu ea. Au fost violențe, după am plecat și am luat autocarul. A preferat să se izoleze, vorbeam cu ea, apoi îmi închideam telefonul și nu mai comunicam. Sper să nu-i fi făcut rău. Între noi erau doar dialoguri tari, îmi reproșa lucruri legate de alcool. Nu eram cu ea pentru bani, lumea nu mă cunoștea. În ultimii doi ani începuse să fie agitată relația noastră" , a povestit Liviu Arteni la "Agenția Vip" de la Antena Stars.El a vorbit deschis și despre ce avere a primit din partea fostei soții. Israela i-a lăsat mai multe terenuri pe care el își dorește să își construiască o fermă, scrie click.ro