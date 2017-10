Lindsay Lohan şi Eddie Murphy, favoriţii Zmeurilor de Aur

Lindsay Lohan și Eddie Murphy, favoriții Zmeurilor de Aur

Ştire online publicată Marţi, 26 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Acordate sâmbătă, 23 februarie, cu doar o zi înaintea ceremoniei de decernare a Oscarurilor, distincțiile, dacă se pot numi așa, răsplătesc cele mai proaste filme și cele mai penibile interpretări. Filmul lui Lindsay Lohan, „I Know Who Killed Me“, a obținut cele mai multe premii, opt la număr, și a stabilit un nou record în rândul peliculelor recompensate cu rușinosul trofeu. Noutatea ediției cu numărul 28 a Zmeurei de Aur a fost introducerea unei categorii, „cea mai penibilă încercare de a trece drept un horror“. Câștigată, de altfel, tot de „I Know Who Killed Me“. Eddie Murphy a urmat-o îndeaproape pe Lindsay, obținând trei premii, pentru toate rolurile jucate în „Norbit“. Prestația lui Murphy a dezamăgit atât de tare, încât actorul a obținut până și trofeul pentru cea mai slabă actriță într-un rol secundar – Rasputia. Cel mai prost film: „I Know Who Killed Me“ Cel mai prost actor: Eddie Murphy – „Norbit“ Cea mai proastă actriță: Lindsay Lohan (Aubrey si Dakota) – „I Know Who Killed Me“ Cea mai proastă actriță în rol secundar: Eddie Murphy (Rasputia) – „Norbit“ Cel mai prost actor în rol secundar: Eddie Murphy (Mr. Wong) – „Norbit“ Cel mai prost cuplu de pe ecran: Lindsay Lohan si Lindsay Lohan („I Know Who Killed Me“) Cel mai prost remake: „I Know Who Killed Me“ Cel mai prost regizor: Chris Siverston - „I Know Who Killed Me“ Cel mai prost scenariu: „I Know Who Killed Me“ - Jeffrey Hammond Cea mai penibilă încercare de a trece drept un horror: „I Know Who Killed Me“.