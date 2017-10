Lindsay Lohan se căsătoreşte cu Samantha Ronson

Lindsay Lohan se căsătorește cu Samantha Ronson

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că actrița intenționează să renunțe la bărbați și să se căsătorească cu cea mai bună prietena a sa, informează femalefirst.co.uk, citând corespondența obținută de New York Daily News de la MySpace.com. Ziarul susține că un „prieten” a reușit să obțină parola de acces a lui Lohan de pe MySpace, și a citit un dialog dintre Lohan și lesbiană. Se pare că Lohan, care a avut o relație cu Ronson în Japonia la începutul acestui an, i-a scris lui Ronson: „Babe, dacă nu ai exista tu în viața mea cred ca aș muri. Vreau să mă căsătoresc și să am copii cu tine”. În încheiere, actrița, care momentan este internată la un centru de dezintoxicare din California, a scris: „Te iubesc! - Lindsay Ronson”. Lohan își dorește cu ardoare să scape de reputația proastă din ultima perioadă și să ajungă să fie una din câștigătoarele premiilor Oscar. Actrița din „Mean Girls” s-a internat la clinica Promises în luna mai, după ce a fost acuzată că a condus sub influența băuturilor alcoolice.Se pare că actrița intenționează să renunțe la bărbați și să se căsătorească cu cea mai bună prietena a sa, informează femalefirst.co.uk, citând corespondența obținută de New York Daily News de la MySpace.com. Ziarul susține că un „prieten” a reușit să obțină parola de acces a lui Lohan de pe MySpace, și a citit un dialog dintre Lohan și lesbiană. Se pare că Lohan, care a avut o relație cu Ronson în Japonia la începutul acestui an, i-a scris lui Ronson: „Babe, dacă nu ai exista tu în viața mea cred ca aș muri. Vreau să mă căsătoresc și să am copii cu tine”. În încheiere, actrița, care momentan este internată la un centru de dezintoxicare din California, a scris: „Te iubesc! - Lindsay Ronson”. Lohan își dorește cu ardoare să scape de reputația proastă din ultima perioadă și să ajungă să fie una din câștigătoarele premiilor Oscar. Actrița din „Mean Girls” s-a internat la clinica Promises în luna mai, după ce a fost acuzată că a condus sub influența băuturilor alcoolice.