Lindsay Lohan a fost votată cea mai proastă actriţă

Lindsay Lohan a fost votată cea mai proastă actriță

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Rolul jucat de Lindsay Lohan în „I Know Who Killed Me” a fost votat de amatorii de cinema ca cea mai proastă interpretare feminină a anului, într-un sondaj online realizat de site-ul AOL Moviefone, informează Reuters. Lohan a fost considerată cea mai proastă actriță de 58% dintre votanți, pentru rolul unei femei care scapă de un ucigaș sadic. Sondajul, care a adunat peste 3,8 milioane de voturi, mai cuprinde și alte vești proaste pentru starletă, care a petrecut recent o scurtă perioadă în închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și posesie de cocaină, și apoi s-a internat de bună voie la dezintoxicare. Un alt film cu Lohan, „Bunica-i șefă” („Georgia Rule”), s-a clasat pe locul doi în topul filmelor care au reprezentat pentru spectatori o risipă a celor 10 dolari plătiți pentru biletul la cinema. Pe locul întâi se află „Norbit”, o comedie cu Eddie Murphy, care i-a adus acestuia și premiul pentru cea mai proastă interpretare masculină. Participanții la sondaj au avut de ales din cinci variante pentru fiecare categorie. Două succese de box-office au fost votate cele mai demne de prețul unui bilet: sângerosul film despre război în antichitate „300 - Eroii de la Termopile” a depășit fantezia SF „Transformers - Războiul lor în lumea noastră”, cu 28 de procente la 26. Starurile din „Transformers”, Megan Fox și Shia LaBeouf, au fost numite cel mai bun duo de pe ecrane, și i-au depășit la limită pe Michael Cera și Jonah Hill, protagoniștii comediei „Super-răi” („Superbad”). „Superbad” a făcut mai mulți votanți să râdă decât orice alt film din 2007, și a acumulat 37% din voturi, depășind comedia „Un pic însărcinată” („Knocked Up”) (28%). Ambele comedii au fost produse de Judd Apatow. Cea mai sexy actriță a fost votată Megan Fox, din „Transformers”, iar cel mai sexy actor, Johnny Depp, în „Pirații din Caraibe”. Interpretarea lui Ralph Fiennes în rolul maleficului Voldemort, în „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, i-a adus premiul pentru cel mai bun personaj negativ masculin, iar Angelina Jolie a fost numită cel mai bun personaj negativ feminin, pentru rolul mamei demonului Grendel, în „Beowulf”. Participanții la sondaj l-au apreciat pe Matt Damon ca actorul cu cele mai bune două roluri, pentru „Ocean’s Thirteen - Acum sunt 13" și „Ultimatumul lui Bourne”. Cel din urmă a primit și premiul pentru cea mai bună continuare a anului.