Lil Kim, falimentară! Cântăreaţa datoreaza Fiscului american peste 1 milion de dolari!

Lil Kim, falimentară! Cântăreața datoreaza Fiscului american peste 1 milion de dolari!

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

A facut milioane de dolari din muzica si le-a cheltuit fara sa puna vreun ban deoparte. Lil Kim se afla acum la sapa de lemn, insa mai rau este ca statul american cauta acum sa obtina de la artista datorii acumulate in valoare de peste 1 milion de dolari.Cata vreme a facut milioane de dolari din muzica Lil Kim nu s-a gandit deloc la ziua de maine si nu si-a facut deloc economii. Acum, artista este in pericol sa ramana fara casa si masini intrucat statul american pare decis sa-si recupereze impozitele ce depasesc acum 1 milion de dolari.Se pare ca artista nu si-a mai platit taxele la Fisc din anul 2002, iar intr-un deceniu aceasta a acumulat datorii in valoare de 1 milion de dolari.Daca nu va plati banii in scurt timp, executorii ii vor pune sechestru pe bunuri. Lil Kim spera insa ca va scapa de inspectorii Fiscului intrucat planuieste ca in acest an sa-si lanseze un nou album, la care lucreaza deja din 2010.