Curiozități din lumea animală

Ligrul - cea mai mare felină din lume

Leii și tigri nu se întâlnesc în sălbăticie, întrucât trăiesc în zone diferite. În captivitate însă, se dovedește că cele două specii se plac destul de mult, întrucât ajung chiar să se împerecheze. Rezultatul: venirea pe lume a unor animale hibride, care moștenesc gene de la ambele specii. Astfel, ligrul este rezultatul „amorului” dintre un leu și o tigroaică, iar tigonul al relației năbădăioase dintre un tigru și o leoaică. La maturitate, ligrul atinge dimensiuni impresionante, fiind cea mai mare felină din lume, mai mare și decât leii africani; în schimb, tigonul se situează la polul opus, având o statură chiar mai mică decât a părinților. În prezent în lume sunt zece ligri. Cel mai cunoscut este Hercules, proclamat de Cartea Recordurilor cea mai mare felină, la cei 3,6 metri lungime și peste 400 de kilograme. El are opt ani și trăiește în Institutul de Specii Rare și Amenințate din Miami, SUA, unde a și venit pe lume. Părinții lui, leul Arthur și tigroaica Ayla, locuiau în aceeași incintă. La începutul acestui an, „Daily Mail“ consemna impresia pe care a făcut-o Hercules într-o vizită la Londra: le-a dovedit britanicilor că este aproape la fel de înalt cât un taxi și că ajunge, cu ușurință, la etajul al doilea al autobuzelor double-decker. Ultimii doi ligri au venit pe lume în acest an, într-o grădină zoologică din Taiwan. Proprietarii instituției au fost anchetați în urma nașterii celor două feline, pentru că legislația taiwaneză interzice încrucișare speciilor aflate în pericol, iar mama micuților, o tigroaică bengaleză, este pe lista acestor animale.