„Liga Campionilor Dansez pentru tine”

Ştire online publicată Luni, 01 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O competiție exclusiv online între echipele care au participat de-a lungul timpului la show-ul de televiziune de la Pro Tv va debuta pe ritmuri latino astăzi, pe www.protv.ro. „Liga Campionilor Dansez pentru tine” are loc după regulile Ligii Campionilor din fotbal. Concursul, în care votul vizitatorului de pe www.protv.ro are un rol decisiv, se desfășoară între echipele care au participat de-a lungul timpului la show-ul de televiziune „Dansez pentru tine” de la Pro Tv. Prima parte a competiției va avea loc între 1 februarie și 3 martie, în fiecare zi, de luni până duminică. Două echipe se vor înfrunta online, fiecare dintre ele putând acumula puncte pe baza voturilor primite de la useri. La sfârșitul unui meci, echipa cu cele mai multe voturi acumulate primește 3 puncte. Echipa învinsă primește 0 puncte, iar egalitatea de voturi este premiată cu 1 punct. Dacă, la sfârșitul tuturor meciurilor dintr-o grupă, două echipe se vor afla la egalitate de puncte, acestea vor fi departajate printr-un nou meci. Echipele din Grupa A de la „Liga Campionilor Dansez pentru tine” sunt formate din: Jean de la Craiova și Sandra Neacșu, Monica Irimia (Cheeky Girls) și Darius Belu, Smiley și Adriela Morar, Adrian Tapciuc și Livia Cenan. Din Grupa B fac parte echipele: Andra și Florin Birică, Andreea Bălan și Petrișor Ruge, Cristina Rus și Bogdan Negrea, Alin Oprea (Talisman) și Al-Sanadi Roxana Mihaela. Grupa C are în componență echipele: Cosmin Stan și Doina Ocu, Alex Velea și Cristina Stoicescu, Laura Cosoi și Bogdan Boanță, Liviu Vârciu și Ilaria Cherloaba. În același timp, din Grupa D fac parte echipele: Victor Slav și Carmen Stepan, Giulia Anghelescu și Andrei Ștefan, Pavel Bartoș și Luciana Muntean și Eduard Andreianu (C.R.B.L.) și Marieta Sabiescu.