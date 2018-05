Lidia Buble, pusă la zid de fosta soţie a lui Răzvan: "Aș vrea să-i atrag atenția asupra unui aspect care îi scapă"

Lidia Buble, pusă la zid de fosta soție a lui Răzvan: "Aș vrea să-i atrag atenția asupra unui aspect care îi scapă"

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În februarie, Răzvan a încercat să se întoarcă acasă, la copii și nevastă. La aflarea veștii, ibovnica, Lidia Buble, a sărit ca arsă și a ținut să ne anunțe că ea însăși a încurajat întâlnirile iubitului ei cu consoarta. Și, după un an de tăcut și înghițit în sec, Diana Simon a decis să spună lucrurilor pe nume, scrie libertatea.ro, ]n exclusivitate.Chiar eu l-am sfătuit să meargă să se întâlnească cu Diana, pentru că este mama copiilor lui și voi respecta mereu acest lucru. Ba, mai mult, i-am spus lui Răzvan să ia cel mai frumos buchet de flori pentru a i-l oferi de 8 Martie. Ori de câte ori va fi nevoie să se întâlnească cu copiii lui, fie că e vorba de o zi sau de mai multe, voi fi mereu de acord, pentru că sunt cea mai înțelegătoare când vine vorba de ei. Ceea ce îmi doresc este și fericirea lor”, a ținut să precizeze Lidia ieri, după publicarea dezvăluirii care îl viza pe iubitul ei, scrie libertatea.roȘi ca un joc de leapșă, Diana Simion, încă soția lui Răzvan, s-a trezit pusă într-o situație absolute incomodă;”Apreciez mult faptul că domnișoara Buble este de acord ca Răzvan să-și viziteze copiii, însă, aș vrea să-i atrag atenția asupra unui aspect care îi scapă, ea nefiind mamă. Răzvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescut.Și, dacă tot e atât de generoasă, o să o rog să-l încurajeze să pună în practică sfaturile ei, pentru că cei mici așteaptă de mai bine de un an să meargă cu tăticul lor într-o vacanță sau într-un weekend undeva.Din păcate, până acum, acest lucru nu s-a întâmplat, însă mă bucur din suflet că am găsit un aliat de nădejde în ea și sper că pe viitor lucrurile se vor schimba în bine din punctul ăsta de vedere.Cât despre dorința soțului meu de a se întoarce acasă, consider că acest lucru nu o privește, atât timp cât sunt aspect intime ale familiei mele”, a spus Diana, aceasta fiind prima declarație pe care o face de când soțul i-a plecat de acasă.