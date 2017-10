Leonard Miron: „Mama a simţit că sunt homosexual“

Leonard Miron: „Mama a simțit că sunt homosexual“

16 Mai 2013

Leonard Miron și-a asumat pu-blic orientarea sexuală și nu a ținut cont de faptul că ar putea fi judecat pentru că iubește un alt bărbat. Într-o țară aproape deloc tolerantă pe marginea acestui subiect, am putea spune că Leonard a făcut un gest plin de curaj.Nu i-a fost teamă că ar putea fi judecat sau izolat. Pentru el cel mai important a fost ca familia să îi înțeleagă alegerea și să îl sprijine. Iar din acest punct de vedere, fosta vedetă TVR spune că a avut noroc, pentru că mama lui a simțit care sunt preferințele sale și l-a înțeles. Fostul prezentator a povestit care este relația cu mama sa după ce aceasta a aflat că este homosexual.„Nu cred că a trebuit să-i spun mamei. Noi nu am avut niciodată o discuție pe subiectul ăsta pentru că nu au existat niciodată întrebări. Nu spun că ceea ce fac e bine, vreau doar să nu fiu judecat. Nu a fost niciodată nicio problemă, mama știa prietenii mei pe care i-am avut în ultimii 20 de ani. Cred că mai mult a simțit. Nu cred că trebuie să te așezi la masă cu mama ta și să-i spui cum ești tu. Ea este un om extraordinar și a înțeles. Până anul trecut nu a venit nimeni din presă să mă întrebe dacă sunt sau nu. Când ieșim în niște locuri, mai vezi bărbați ținându-se de mână. Noi nu am făcut niciodată chestia asta și nici nu ne-am sărutat. Putem să așteptăm până ajungem acasă”, a declarat Leonard Miron la Happy Hour. Acesta a povestit și cum l-a cunoscut pe actualul lui iubit, alături de care trăiește o poveste de iubire de 12 ani. „El lucra la Consiliul Britanic din București și era fan al Eurovisionului. Eu prezentam în acea vreme Eurovision, iar el și-a dorit foarte mult să mă cunoască. Mi-a trimis un e-mail, în care mă invita la o cafea. În primă fază eu am refuzat, iar el a revenit după șase luni și atunci eu am acceptat. Așa a început totul. Anul acesta, în septembrie, sărbătoresc 12 ani de când sunt împreună cu Miguel. Este ca și cum am fi trăit împreună o viață”, a spus bărbatul. Acesta a recunoscut și că are un mare regret în viața lui, datorat faptului că nu are copii. „Mi-e greu să știu că într-o bună zi faci 70-80 de ani și nu lași nimic în urma ta. Nici un nume, nimic. E greu să știi că nu ai cui să lași lucrurile pentru care ai muncit o viață întreagă”, a mărturisit Leonard.