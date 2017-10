Leonard Cohen, Mare Ofiţer al provinciei Quebec

Leonard Cohen, Mare Ofițer al provinciei Quebec

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul și scriitorul Leonard Cohen a fost ridicat la rangul de Mare Ofițer al Ordinului național al provinciei Québec, potrivit consiliul de miniștri al regiunii francofone. Aceasta este cea mai prestigioasă decorație primită din partea locului său de origine. În martie, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five și The Ventures. Leonard Cohen va începe vineri, la Toronto, primul său turneu mondial din ultimii 15 ani. Artistul va mai susține concerte și la festivaluri precum Sziget (Ungaria), Glastonbury (Marea Britanie), Benicassim (Spania) și Montreux Jazz Festival (Elveția).