Leonard Cohen, în concert american după 15 ani

Ştire online publicată Joi, 15 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Veteranul muzicii folk va susține, în februarie, primul său concert în SUA din ultimii 15 ani, după ce, în 2005, managerul său din Statele Unite și-a însușit pe nedrept o mare parte din fondul său de pensii, a anunțat purtătorul lui de cuvânt. Legendarul cântăreț american, în vârstă de 74 de ani, va concerta la Beacon Theater din New York, pe 19 februarie. Biletele pentru acest spectacol vor fi puse în vânzare în cursul zilei de vineri. Un purtător de cuvânt al cântărețului a declarat că, deocamdată, nu poate oferi detalii despre alte concerte suplimentare. Cohen s-a aflat în turneu din luna mai 2008, concertând în Canada și în Europa. El va începe în curând o serie de concerte în Noua Zeelandă și Australia. După precedentul său turneu din Statele Unite, la începutul anilor ’90, Cohen s-a retras pe un munte din apropierea Los Angeles-ului, pentru a deveni călugăr budist. Cohen a revenit pe scena muzicală în 2005, susținând că fosta lui agentă și iubită, Kelley Lynch, a pierdut peste 5 milioane de dolari, reducându-i astfel fondul de pensie la doar 150.000 de dolari. Un tribunal din Los Angeles i-a acordat dreptul la daune în valoare de 9 milioane de dolari, însă Cohen a declarat că nu a putut să obțină această sumă de la Lynch. Cohen a devenit celebru la sfârșitul anilor ’60, datorită poeziilor, cântecelor și nuvelelor sale. Baladele lui, pe jumătate cântate, precum „Suzanne”, „Hallelujah” și „Bird on a Wire”, au fost preluate de numeroși artiști în repertoriile lor. În luna martie 2008, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five și The Ventures. Leonard Cohen a cântat anul trecut și în România, pe 21 septembrie, pe stadionul Arcul de Triumf din București. Spec-tacolul s-a desfășurat cu casa închisă.