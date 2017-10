Leona Lewis, alături de Michael Jackson

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul american intenționează să o convingă pe britanica Leona Lewis să cânte împreună cu el piesa „Scream”, pe care starul american a lansat-o alături de sora lui, Janet Jackson, în 1995, în cadrul celor 50 de concerte pe care le va susține la Londra, informează thesun.co.uk. „Michael are o listă de cântărețe care ar putea să cânte onorabil partea lui Janet din acel cântec, iar Leona se află în fruntea acestei liste”, a declarat o sursă pentru tabloidul britanic. Aceeași sursă a declarat că starul american nu a contactat-o încă pe tânăra cântăreață britanică, dar că este un mare admirator al acesteia. „Ea este cunoscută în toată lumea, iar el (Michael Jackson - n.r.) consideră că un duet va fi benefic pentru carierele amândurora”, a adăugat aceeași sursă. Leona Lewis a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din peste 30 de țări și a cântat alături de formația Take That. Un eventual duet cu Michael Jackson, în cadrul deja celebrului „This Is It Tour” al starului american, ar reprezenta un vis devenit realitate pentru tânăra interpretă britanică, care a mărturisit, în multe ocazii, că în copilărie obișnuia să cânte piesele lui Michael Jackson în fața oglinzii.