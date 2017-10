Lenny Kravitz o relansează muzical pe Carla Bruni

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Lenny Kravitz urmează să relanseze cariera muzicală a Carlei Bruni, colaborând cu soția președintelui Franței pentru următorul material discografic al acesteia. Recent, Lenny Kravitz a mărturisit că a primit o scrisoare de la șeful statului francez, președintele Nicolas Sarkozy, în care politicianul aducea elogii carierei muzicale prestigioase a artistului american. O sursă a declarat că această scrisoare a netezit calea spre o viitoare colaborare între celebrul rocker și Carla Bruni, fost top-model, soție de politician și cântăreață, despre care Lenny Kravitz a mărturisit că o cunoaște „de foarte mulți ani”. De asemenea, o sursă a afirmat pentru cotidianul britanic Daily Mirror: „Președintele francez a declarat că el și soția lui sunt mari admiratori ai artistului, indicând cu această ocazie chiar și numele pieselor lor preferate dintre toate cântecele lui Lenny. El a profitat de această ocazie pentru a o ajuta (pe Carla Bruni - n.r.)”. Leonard Albert „Lenny” Kravitz, considerat unul dintre cei mai influenți artiști rock, cântă și la chitară, bass, baterie și clape, este cunoscut pentru stilul său inconfundabil, ce îmbină influențe soul, funk, reggae, hard rock și folk. Hituri precum „Are You Gonna Go My Way”, „If You Can’t Say No”, „I belong to you”, „Fly Away” și „American Woman” i-au adus atât aprecierea publicului, cât și numeroase premii, printre care BRIT, MTV, American Music, Billboard sau Grammy pentru cel mai bun artist rock. De-a lungul întregii cariere, Lenny Kravitz a lansat opt albume (incluzând o colecție „Greatest Hits”), care s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Lenny Kravitz a concertat și la București, pe stadionul Cotroceni, la sfârșitul lui iulie 2008. Fost manechin vedetă, Carla Bruni-Sarkozy este de asemenea cântăreață. Ea a lansat deja trei albume, pe care a interpretat cântece ale căror texte le-a scris, iar de multe ori cântă și la chitară.